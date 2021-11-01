NEVÜ öğrencilerine Kapadokya gezisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri Kapadokya'yı gezdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Coğrafya Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin kenti tanıması ve moral bulmaları amacıyla "Kapadokya'ya ve Coğrafya'ya ilk adım" etkinliği düzenlendi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite ile buluşan öğrencilere okul yerleşkesinin tanıtıldığı etkinlik kapsamında bölge gezisi gerçekleştirildi.

Bölümde eğitime başlayan 60 öğrenciye, turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği alanlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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