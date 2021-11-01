Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 90 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Azerbaycan uyruklu N.A'nın kaçak tütün ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen polis, 90 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.A. hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinden "uyuşturucu" operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı ve Göreme beldelerinde daha önceden tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Göreme beldesinde M.O. ve Y.D'nin üst ve araçlarındaki aramada ruhsatsız tabanca ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, Kaymaklı beldesindeki şüpheli O.M'nin üst aramasında esrar buldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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