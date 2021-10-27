Nevşehir'de yabancı uyruklu 2 şüpheli sınır dışı edilecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu ile çeşitli suçlara karıştığı belirlenen Suriye uyruklu iki kişi sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin, Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminali'nde yaptığı kontrolde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen H.B, gözaltına alındı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünde ise işlemleri süren Suriye uyruklu A.E.H'nin, organize suç örgütleri bünyesinde yağma ve gasp suçuna karıştığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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