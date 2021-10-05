Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 132 gram esrar ile 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 132 gram esrar ile 85 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürüten ekipler, Uçhisar beldesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Obüs"ün desteğiyle yapılan aramada, 3 kilo 132 gram kubar esrar ve 85 kök Hint keneviri bulundu. İkametteki şüpheliler M.Ç, H.Ç. ve M.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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