Nevşehir'de nikahları sıcak hava balonunda kıyılan çift, gökyüzünde 'evet' dedi - Haberler
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Nevşehir'de nikahları sıcak hava balonunda kıyılan çift, gökyüzünde "evet" dedi

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de nikahları sıcak hava balonunda kıyılan çift, gökyüzünde

Nevşehir'de, Melis Dağtekin (25) ile Sait Özcan (30) çiftinin nikahı sıcak hava balonunda kıyıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Melis Dağtekin (25) ile Sait Özcan (30) çiftinin nikahı sıcak hava balonunda kıyıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da nikahlarını peribacaları arasında yükselen sıcak hava balonunda kıymak isteyen Dağtekin ve Özcan çifti, sabah erken saatlerde aileleri ve arkadaşları ile Paşabağı mevkisine geldi.

Burada kendileri için hazırlanan sıcak hava balon sepetine binen çift, beraberlerinde nikahı kıyacak olan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile gökyüzüne yükseldi.

Balon pilotu Hakan Yıldız idaresindeki sıcak hava balonu, yerden bin metre yükselerek bölgedeki vadiler üzerinde uçtu.

Göreme beldesindeki Aşk Vadisi üzerine gelen sıcak hava balonunda gündoğumu ile nikah töreni gerçekleşti.

Çiftin nikahını Belediye Başkanı Savran kıyarken, şahitliklerini ise balon pilotu Hakan Yıldız ile fotoğrafçı Mert Özpamuk yaptı.

Yerden yüzlerce metre yükseklikte "evet" diyen çifti tebrik ederek evlilik cüzdanlarını gelin Melis Özcan'a veren Başkan Savran, ilk kez balonda nikah kıydığını ve heyecan yaşadığını belirterek, "Kapadokya bölgemizde her sabah yüzlerce balonun havalanması ile oluşan bu büyüleyici atmosferde genç çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak çok keyifliydi. Umarım bir ömür mutlu olurlar." dedi.

Gelin Melis Özcan da gökyüzünde evlenmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Hayal bile edemeyeceğim şekilde evlendim. Hayatımda ilk kez balona bindim ve bu heyecanla nikah törenimiz gerçekleşti." diye konuştu.

Eşine sürpriz yapmak için balonda nikahlarının kıyılmasını arzuladığını ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten damat Sait Özcan ise Başkan Savran ve balon firması yetkililerine teşekkür etti.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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