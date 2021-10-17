Nevşehir'de kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı - Haberler
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Nevşehir'de kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı

Nevşehir'in Göre beldesinde kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göre beldesinde kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı.

Belde kırsalındaki tarlada yakınlarıyla hasat yapan 50 yaşındaki Havva İ, kabağı çekirdeğinden ayıran makineye sıkıştı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan ağır yaralı kadının tedavisi sürüyor.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nevşehir'de kabak hasat makinesine sıkışan kadın ağır yaralandı - Haberler
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