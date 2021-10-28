Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 2 sanığı yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 2 sanığı yakaladı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de JASAT ekipleri firari 2 sanığı yakaladı

Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından yargılandıkları davalarda adli makamlarca haklarında tutuklama kararı verilen Ö.S. ve Ö.D'yi yakaladı.

Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title