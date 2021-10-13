NEVŞEHİR'DE İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 27 YARALI - Haberler
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NEVŞEHİR'DE İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 27 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki otobüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre aralarında geziye katılan üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 27 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki otobüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre aralarında geziye katılan üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 27 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Gümüşkent mevkisinde meydana geldi. Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan ve birinin içerisinde geziye katılan üniversite öğrencilerinin bulunduğu iki otobüs çarpıştı. Aynı istikamete giden otobüslerin çarpışması sonucu kontrolden çıkan ve içerisinde Hacıbektaş ilçesine geziye gittikleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin bulunduğu otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çoğunluğu üniversite öğrencisi 27 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber : Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)

NEVŞEHİR'DE İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 27 YARALI

NEVŞEHİR'DE İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 27 YARALI

NEVŞEHİR'DE İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 27 YARALI

NEVŞEHİR'DE İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 27 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: NEVŞEHİR'DE İKİ OTOBÜS ÇARPIŞTI: 27 YARALI - Haberler
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