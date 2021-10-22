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Nevşehir'de firari sanık yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de firari sanık yakalandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalanıp cezaevine teslim edildi.

TORBALI, İZMİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Torbalı adli makamlarınca "basit yaralama" suçundan yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen K.F.Ç'yi yakaladı.

Sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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