Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

"Silahla tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.K., "tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" suçundan hakkında 12 ay 5 gün hapis cezası bulunan H.Ö.Ç. ile "basit yaralama suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılan B.Y. ekiplerin çalışmaları sonucu yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.