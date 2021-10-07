Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.S. ile "basit yaralama" suçundan hakkında 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri