Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.B. ile "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.I.M'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri