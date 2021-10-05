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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.B. ile "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.I.M'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Haberler
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