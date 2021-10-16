Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı - Haberler
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Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde cami inşaatında meydana gelen göçük sonucu bir işçi yaralandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde cami inşaatında meydana gelen göçük sonucu bir İşçi yaralandı.

Yeni Mahalle'de yapımı devam eden camideki inşaat çalışması sırasında yan duvar kalıbı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçi Halil İbrahim Taşkın'ı alandan çıkardı.

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı

Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı

Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı

Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı

Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı

Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı

Cami inşaatındaki göçükte bir işçi yaralandı
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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