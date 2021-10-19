Nevşehir'de 3 kişi uyuşturucu ile yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde devriye görevi yapan polis, Hacı Rüştü Mahallesi Demir Hafız Caddesi'nde şüpheli E.Y'nin üstünü aradı.

Cebinden alüminyum folyoya sarılı 2,57 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirilen E.Y. gözaltına alındı.

Derinkuyu ilçesinde de Atatürk Caddesi'nde park halindeki araçtan şüphelenen ekipler, araçta ve içindeki A.Y. ve B.Y'nin üstünü aradı.

Aramada, 3 gram sentetik uyuşturucu ile 7 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken haklarında adli işlem başlatıldı.