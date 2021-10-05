NEVŞEHİR (Habermetre) - Nevşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi ile başlayan toplantı da daha sonra Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve 2022-2024 Stratejik Planı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda ayrıca 20211 Yılı Gelir Tarife Komisyonu görüşülerek meclis üyelerin oylarına sunuldu.

Belediye meclisinin Ekim ayı oturumunda ayrıca Azerbaycan'ın Berde kenti ile ve Bitlis'in Ahlas ilçesi ile kardeş kent ilişkisinin kurulması ele alındı.

Bu yöndeki gündem maddeleri de üyelerin oy birliği ile kabul edilerek Berde ve Ahlat kentleri Nevşehir'in yeni kardeş şehirleri oldu.

Toplantı 2022-2023 ve 2024 Mali Yılları Bütçesinin görüşülmesi ile son buldu.

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