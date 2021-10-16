Netflix'in yeni bombası Squid Game hakkında bilmeniz gerekenler

Şu anda Netflix'teki 1 numaralı dizi, adı garip olan bir Kore dizisidir. Squid Game yani Kalamar Oyunu, çocuk oyunlarının ölümcül bir hal aldığı bir dünya hakkında rahatsız edici dokuz bölümlük bir dizidir. Squid Game, yayınlanmasından sadece dört gün sonra dönüm noktasına ulaşan Netflix'te 1 numaraya ulaşan ilk Kore draması ve şimdi şirketin şu ana kadarki en büyük dizi lansmanına ulaştı. Kanlı ve şiddetli, ancak aynı zamanda bağımlılık yapar ve bir gecede bitirmek istetir. İşte bu deli popüler dizi hakkında bilmeniz gerekenler.

Uyarı: Önümüzde küçük spoilerler var, ancak kimin yaşadığını veya öldüğünü değil, yalnızca dizinin temellerini açıklayacağım.

Kalamar Oyunu ne hakkında?

17 Eylül'de yayınlanmaya başlayan Squid Game, Güney Kore'de umutsuzca borçlu bir grup insana odaklanıyor. Önce ölümcül bir çocuk oyunları turnuvasına katılırlar, ancak daha sonra birçoğu geri dönmek için gönüllü olur çünkü oyunların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları parayı kazanmak için tek şansları olabileceğini fark ederler. Büyük paralar dönmektedir -- 45 milyar Güney Kore wonu, bu da 38 milyon ABD Doları anlamına geliyor. Ama hayatta kalma ihtimalleri pek de iyi değil. Sadece Kırmızı Işık, Yeşil Işık ve misket gibi yarışmaların yer aldığı Açlık Oyunlarını düşünün.

Muhtemelen Squid Game izlerken bazı Açlık Oyunları flashback'leri alacaksınız ve bir grup maskeli zengin VIP'nin ölümler üzerine bahse girip tezahürat yapmaya geldiğinde Hostel'e ve diğer korku filmlerine bazı referanslar farkedeceksiniz. Ama Squid Game bir taklitçi gibi gelmiyor - iyi yapılmış bir drama/korku dizisi. Zengin geçmiş hikayeler sadece umutsuz yarışmacılar için değil, oyunu yönetenler için de geliştirildi. Gerçek bir roller coaster olan son bölümü kaçırmayın.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Kalamar Oyunu adı ne anlama geliyor?

İlk bölümde, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae tarafından oynanır), Squid Game'in bir zamanlar mahallesindeki çocukların kalamar şeklindeki bir sahada oynadığı bir oyun olduğunu açıklar. Bir tür Red Rover veya ebelemenin ayrıntılı bir versiyonu gibi. Spoiler yok, ancak Kalamar Oyununun kendisi sonunda ölümcül turnuvada ortaya çıkıyor.

Squid Game'i neden izlemelisiniz?

Dizinin karanlık bir teması olduğuna ve kanın serbestçe aktığına şüphe yok. Ölümcül savaşlara dönüşen çocuk oyunlarını izlemek sinir bozucu ve bu herkes için değil. Ancak karakterler iyi gelişmiş ve aksiyon hızlı ilerliyor ve asla uzun süre ara vermiyor.

Ana karakter Seong Gi-hun, hemen ısınacağınız umutsuz bir babadır, ancak mükemmel değildir - eylemlerinin yürek burkan bir kayba yol açtığı yürek burkan bir bölüm vardır. ve o yalnız da değildir -- diğer yarışmacılar arasında grubun dedesi olan yaşlı bir adam, Kuzey Koreli bir mülteci, yüzünde yılan dövmesi olan bir gangster ve memleketinin gururu olan, ancak potansiyelini hayatına yansıtamamış yüksek eğitimli bir adam var. ' .

Karakterler hızlı ve sorunsuz bir şekilde tanıtılıyor ve ardından oyunlar açılıyor. Bir bölüm izledikten sonra, bir sonraki çarpık oyunda kimin hayatta kaldığını görmek için bile daha fazlası için geri gelmemek zor. ve sonra... o son.

Squid Game'yi nasıl izleyebilirsiniz?

Dokuz bölümlük diziye uyum sağlamak için Netflix'e ihtiyacınız olacak.

Squid Game, Güney Kore'de yapılan, ancak İngilizce dublajlı olan bir Netflix orijinal dramasıdır. Ancak dublajın arzulanan etkiyi yapamadığı bazı şovların aksine, bu birinci sınıf bir iş. İzleyiciler, dizinin orijinalinin Korece olduğunu asla unutmazlar, ancak birçoğu Kore kökenli deneyimli Amerikalı seslendirme sanatçıları olan seslendirme sanatçıları mükemmel. Şov İngilizce izlendiğinde acı vermiyor.

Squid Game 2. sezon gelecek mi?

Squid Game'in dokuz bölümünün tamamı zaten Netflix'te, bu yüzden boş dokuz saatiniz varsa, devam edin ve bir oturuşta bitirin. İçerik uyarısı: İnsanlar bu masum çocuk oyunlarını kaybettiğinde, genellikle korkunç bir şekilde ölürler. Bunu dokuz saatlik bir tıkanıklık içinde görmek isteyip istemediğiniz veya izlemenize ara vermeniz ve zihinsel sağlık molaları vermeniz gerekip gerekmediği size kalmış. (Misket bölümü özellikle ağırdır.)

Tüm seriyi izledikten sonra ikinci sezon için umudunuzu kaybetmeyin. Yazar/yönetmen Hwang Dong-hyuk, Variety'ye bir Squid Game devam filmi düşünmeden önce büyük ekran filmlere dönebileceğini söyledi.

Variety'ye "Squid Game 2 için iyi geliştirilmiş planlarım yok" dedi. "Düşünmek bile çok yorucu. Ama yapacak olsam kesinlikle tek başıma yapmazdım. Bir yazar odası kullanmayı düşünürdüm ve birden fazla deneyimli yönetmen isterim."

Squid Game seviyorsanız, şunları da beğenebilirsiniz...

Kalamar Oyunu, yarışma formatında Açlık Oyunları unsurlarına sahiptir. Aynı zamanda, ortaokul öğrencilerinin rastgele silahlar kullanarak ölümüne savaşmaları gereken 2000 Japon filmi Battle Royale'ı da andırıyor. Aynı zamanda, insanların donmuş bir kıyamet dünyasında buharlaşan hiç durmayan bir trende hayatta kalmak için savaştığı 2014 filmi Snowpiercer'a benziyor. (Snowpiercer daha sonra bir TV dizisi oldu.) ve üç bölümlük Japon dizisi Alice in Borderland, hayatta kalmak için oyun oynamaları gereken paralel bir dünyaya taşınan öğrencileri konu alıyor.

Bazıları, Squid Game'in Takashi Miike tarafından yönetilen 2014 Japon filmi As The Gods Will'e şüpheyle benzer olduğunu iddia ediyor. Bu filmin kendisi Japon mangasına dayanıyor. Aynı zamanda çocukluk oyunlarını kullanan bir ölüm turnuvası hakkında ve etrafta dönen ve oyuncuları hareket halinde yakalamaya çalışan bir oyuncak bebek de dahil olmak üzere çok benzer sahnelere sahip gibi görünüyor.

Squid Game'e hangi gerçek yaşam olayları ilham verdi?

Yaratıcı Hwang Dong-hyuk, IndieWire'a gösterinin ardındaki fikri kısmen gerçek dünyadaki olaylardan esinlenerek 2008'de bulduğunu söyledi.

"O zamanlar Lehman Brothers krizi vardı, Kore ekonomisi kötü etkilendi ve ben de ekonomik olarak mücadele ediyordum" dedi. "Geçtiğimiz 10 yılda birçok sorun vardı: Dünyanın dört bir yanındaki insanların, özellikle de Kore'deki gençlerin, tüm paralarını kripto para birimlerine yatırdığı ve tüm paralarını kripto para birimlerine yatırdığı kripto para birimi patlaması vardı. Facebook, Google gibi BT devleri ve Kore'de Naver hayatımızı yeniden yapılandırıyorlar. Bu yenilikçi ama bu BT devleri de çok zengin oldu."

Ve 2016'da yeni bir dünya etkinliği, Hwang'ı diziyi daha da geliştirmeye teşvik etti.

"Ve sonra Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu ve bence Kalamar Oyunundaki VIP'lerden birine benziyor" dedi. "Neredeyse bir ülke değil, bir yarışma programı yürütüyor gibi, insanlara korku veriyor gibi. Tüm bu sorunlar olduktan sonra, bu dizinin dünyaya açılmasının zamanının geldiğini düşündüm."

Squid Game gerçek dünyaya nasıl sızdı?

İnsanlar Squid Game'deki bazı olayları taklit etmek istiyor -- cinayet hariç. Abu Dabi'de, gösterinin ölümcül turnuvası, oradaki Kore Kültür Merkezi'nde gerçek hayattaki bir etkinlik için yeniden tasarlandı. 15 kişilik iki takım, şovun logosunu taşıyan tişörtler giyerek Red Light, Green Light, Dalgona şeker yarışması, misketler ve kağıt çevirme oyunu Ddakji oynadı.

Bu eğlenceli olabilir ama bir Belçika okulunda işler sarpa sardı. Gösteriyi yetişkinlere yönelik olmasına rağmen izleyen çocuklar, Kırmızı Işık, Yeşil Işık oynadı ve kaybedenleri dövdü. Okul velileri uyardı ve bu davranışa karşı önlem alıyor. Oyuna hala izin var, ancak sonrasındaki kavgalara izin yok.

Bu yıl sokaklarda ve Cadılar Bayramı partilerinde bol bol eşofmanlı yarışmacı ve kırmızılı muhafız görmeyi bekleyebiliriz. Büyük kostüm şirketlerinin vitese geçmesi için yeterli uyarı yoktu, bu yüzden insanlar kıyafetleri kendileri dikiyor.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri