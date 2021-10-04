Net döviz pozisyonu açığı azaldı

Net döviz pozisyonu açığı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3 milyar 292 milyon Dolar azalarak 126 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Temmuz Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri gelişmelerini paylaştı. Temmuz 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Haziran 2021 verilerine göre varlıklar 2 milyar 587 milyon dolar artarken, yükümlülükler 705 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 126 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Haziran 2021 dönemine göre 3 milyar 292 milyon dolar azaldı.

Temmuz 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 724 milyon dolar ve 307 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 1 milyar 420 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 587 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 74 milyon dolar, 129 milyon dolar ve 502 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 705 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Temmuz 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran 2021 dönemine göre 735 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 810 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 163 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 794 milyon dolar azaldı.

Temmuz 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 130 milyar 704 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 73 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 57 milyar 587 milyon dolar olarak gerçekleşerek Haziran 2021 dönemine göre 1 milyar 382 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri