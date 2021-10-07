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Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Haberler | Güncel

Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi Kahramanmaraş'ta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru görüntülendi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru görüntülendi.

Göksun ilçesi Hançer kanyonunda nesli tükenmekte olan su samuru doğaseverlerin yürüyüşü sırasında cep telefonu kamerasına takıldı.

Doğaseverlerden Fatih Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte Hançer kanyonunda yürüyüş yaptıklarını belirterek, "O sırada yavru su samurunu gördük. Çok fazla yaklaşmadan seyretmeye çalıştık. Cep telefonlarımızla görüntüler almaya çalıştık. Daha sonra su samuru suya girerek gözden kayboldu" dedi.

Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru görüntülendi
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