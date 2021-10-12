NESLİ TEHLİKEDEKİ YILANLARIN DERİLERİNDEN AYAKKABI VE ÇANTA YAPACAKLARDI - Haberler
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NESLİ TEHLİKEDEKİ YILANLARIN DERİLERİNDEN AYAKKABI VE ÇANTA YAPACAKLARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılması planlanan, Brezilya'dan yurda kaçak sokulan, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan piton ve su yılanı derileri ele geçirildi.

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılması planlanan, Brezilya'dan yurda kaçak sokulan, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan piton ve su yılanı derileri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında, 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' kapsamında işlem yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir iş yerinde ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılması planlanan, piton ve su yılanlarına ait deriler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 31 yılan derisi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak bir kişi hakkında, 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES)' kapsamında işlem yapıldı.

Yapılan çalışmada, derilerin Brezilya'dan kaçak yollarla yurda sokulduğu tespit edildi. Yılan derileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimizde yasa dışı yapılan nesli tükenen hayvanlarla ilgili konularda mücadele ve yakalamalarımız vatandaşlarımızın da desteğiyle yoğun şekilde devam etmektedir" denildi.

NESLİ TEHLİKEDEKİ YILANLARIN DERİLERİNDEN AYAKKABI VE ÇANTA YAPACAKLARDI

NESLİ TEHLİKEDEKİ YILANLARIN DERİLERİNDEN AYAKKABI VE ÇANTA YAPACAKLARDI

NESLİ TEHLİKEDEKİ YILANLARIN DERİLERİNDEN AYAKKABI VE ÇANTA YAPACAKLARDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: NESLİ TEHLİKEDEKİ YILANLARIN DERİLERİNDEN AYAKKABI VE ÇANTA YAPACAKLARDI - Haberler
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