NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ YARALI VAŞAK, TEDAVİ EDİLEREK DOĞAYA SALINDI

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de bir vatandaşın yaralı halde bulduğu türü tehlike altındaki vaşak, tedavi edilerek tekrar doğaya salındı.

Gümüşhane'de, geçen çarşamba günü bir vatandaş yol kenarında yaralı vaşak görerek, Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü'ne haber verdi. Araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen nesli tehlike altındaki vaşak, DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak, kliniğe götürüldü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan vaşak, 6 gün sonra sağlığına kavuşarak, tekrar doğaya salındı.