Nepal ve Hindistan'daki sel ve toprak kaymalarında 161 kişi öldü

Hindistan ve Nepal'de geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda toplam 161 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan ve Nepal genelinde geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana şiddetli yağış etkisini sürdürürken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço artıyor. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün 11 kişinin daha yaşamını yitirmesi ile ülkenin çeşitli noktalarında sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e yükseldiği bildirildi. Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi ise ölümlerin çoğunun toprak kaymasından kaynaklandığını belirterek, 30 kişiden de halen haber alınamadığını ifade etti.

Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Humkala Pandey, en yüksek can kayıplarının görüldüğü bölgelere ve kayıplara değinerek, "4 kişiden haber alınmayan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Panchthar bölgesi en fazla can kaybının kaydedildiği bölge olurken, Ilam ve Doti bölgelerinde ise 13'er kişi yaşamını yitirdi. Kalikot, Baitadi, Dadeldhura, Bajhang, Humla, Solukhumbu, Pyuthan, Dhankuta, Morang, Sunsari ve Udayapur da dahil olmak üzere 15 bölgede kayıp kişiler olduğu belirtiliyor. Bugün itibariyle sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelerin sayısı 20'ye ulaştı. Bajhang bölgesinde yaşanan son sel ve toprak kayması olaylarında 21 kişi hayatını kaybetti. Hava durumu bugünden itibaren iyileşiyor" dedi.

Hindistan'da can kaybı 73'e ulaştı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin daha cansız bedeni ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken, kuzeydeki Uttarakhand eyaletinde ise 46 kişi hayatını kaybetti. Böylece iki eyalette meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 73 oldu. Her iki eyalette de sel ve toprak kaymaları nedeniyle yollar ve köprüler sular altında kalırken, çok sayıda evde maddi hasar meydana geldi.

Üst düzey polis yetkilisi Ashok Kumar, Uttarkand'da en çok ölümün kaydedildiği Nainital bölgesinin selden en kötü etkilenen bölge olduğunu belirterek, pazartesi günü taşan Sarda Nehri yakınlarındaki bir yerleşim biriminden en az 3 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Uttarkand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami dün selden en kötü etkilenen bölgelerden Kumaon'u ziyaret etmişti. Dhami burada yaptığı açıklamada, sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığını, yaraların sarılmasının günler alacağını ifade etmişti. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına maddi yardım yapılacağını duyuran Dhami, bölge sakinlerinin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtmişti. - KATMANDU

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