Nemrut'ta doğa yürüyüşü yapıp, halay çektiler

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Nemrut Krater Gölü'ne düzenlenen doğa yürüyüşünde, üniversite öğrencileri halay çekip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri, Nemrut Krater Gölü'ne doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Üniversite öğrencileri sonbahar renklerinin hakim olduğu bölgede bol bol fotoğraf çektirerek halay çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk, muhteşem doğasıyla kışa hazırlanan Nemrut Krater Gölü'nün eşsiz doğasını gençlerle birlikte gördüklerini söyledi.

Doğa yürüyüşüne katılan Gençlik Merkezi gönüllüsü Berinaz Özdemir ise, "Mardin'den Tatvan ilçesine üniversite okumak için geldim. Mardin'de de gençlik merkezi faaliyetlerine gönüllü olarak katılıyordum. Buraya gelince de yine gönüllü oldum. Bugün de Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Buranın eşsiz manzarası ile karşı karşıyayız. Çok güzel bir gün geçirdik. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmek için buraya davet ediyoruz" diye konuştu.