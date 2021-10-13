Nemrut Krater Gölü çevresinde kamp kurup, gelen ayıları da görüntülediler

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde kamp kuran doğaseverler, göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp, yürüyüş yaptı. Grup zaman zaman gece karşılaştıkları ayıları da cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.