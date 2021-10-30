Nehir manzaralı otel, kız öğrencilere yurt oldu

AMASYA (DHA) - AMASYA Valiliği, barınma sorunu yaşayan üniversiteli kız öğrenciler için İl Özel İdaresi'ne ait 3 yıldızlı oteli tahsis etti.

Yeşilırmak Nehri kıyısında seyrine doyumsuz manzaraya sahip otele yerleşen yaklaşık 150 öğrenci, yıl sonunda yapımı tamamlanacak yurtlara geçecek.

Zeynep Alpsoy ise, "Mardin'den geliyorum. Burada bir yurt problemi yaşıyorduk. Yurt probleminden dolayı sağ olsun valimiz ilgilendi. Şu anda 3 yıldızlı otelde kalıyoruz. Bizim için gayet ideal şartlara sahip bir otel" ifadelerini kullandı.