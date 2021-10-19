Nefes, Selçuk Üniversitesinde tiyatroseverlerle buluştu

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Selçuk Üniversitesi (SÜ), Tiyatro Sanatçısı Nazlı Çığa'nın sahnelediği "Nefes" isimli tek kişilik oyuna ev sahipliği yaptı. Oyun, Yünus Emre ile Hacı Bektaş-ı Veli arasında "Buğday mı istersin, nefes mi? " sorusuyla bilinen menkıbe çerçevesinde mesajlar verdi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleşen tiyatro oyununda annelik, insan olmak, kardeşlik, barış gibi temaları işleyen Çığa, Sanatçı Sinan Kutlucan ile tiyatroseverleri müzik eşliğinde tarihsel yolculuğa çıkardı.

Kıtlık zamanı buğday isteyen Yünus Emre ile Hacı Bektaş-ı Veli arasında yaşanan menkıbenin işlendiği oyunda, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Yünus Emre'ye yönelttiği "Buğday mı istersin, nefes mi? " sorusu üzerinden günümüz insanına mesajlar verildi.

Oyunun ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Tiyatro Sanatçısı Nazlı Çığa ve Sanatçı Sinan Kutlucan'a çiçek takdim etti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken yaptığı konuşmada Anadolu topraklarının ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmadan bin yıldır var olduğunu söyledi. Oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Eken, "Bazen bilgi, duygu ve düşünceyi onlarca kitapla anlatamayız ama bir sanatla ifade edilebiliriz. Bu toprakları oluşturan, o mayayı oluşturan değerler tek bir nefesle ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Değerlerimizi sahnenizle tekrar anlattığınız için teşekkür ederiz. " dedi.

Tiyatro Sanatçısı Nazlı Çığa ise Türkiye turnesi kapsamında üniversiteler arasında ilk olarak Selçuk Üniversitesinde oyun sahnelediklerini belirterek tiyatroseverlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Büyük beğeni toplayan oyuna öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı.

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