NEF sahibi kim, NEF kimin? NEF yabancı mı, yerli mi?

Galatasaray'a 5+5 toplam 10 yıllık stat sponsorluğu veren NEF; sarı kırmızılı kulübe verdiği desteklerle adından sıkça söz ettirmişti. Daha önce transferlerde de sponsorluk veren NEF'in detayları araştırılıyor. Peki, NEF sahibi kim, NEF kimin? NEF açılımı ne, NEF yabancı mı, yerli mi?

NEF SAHİBİ KİM?

Nef, Timur Holding'in bünyesi altında yer alan bir gayrimenkul markasıdır. 2010 yılından bu yana en küçük alanları değerlendirerek yaşama katan ve insanlar için ince düşünülmüş yaşam alanları tasarlamayı amaçlayan Nef, bu hedefle çıktığı yolda kısa sürede büyük işlere imza attı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Türkiye'de ve dünyada 6 ülkedeki büyük metropolde sektörel ihtiyaçları analiz etmek için uzman kişi ve kurumlarla çeşitli anketler ve araştırmalar yapan Nef, hedef kitlenin beklentilerine en uygun şekilde tasarımı odak noktası haline getirerek çalışmakta ve gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk kazandırmak için satıştan pazarlamaya bütün katma değer zincirini yeniden tasarlamaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dünyanın en iyi 10 mimarlık firmasından 4'ü ile aynı anda çalışan, dünyanın sayılı gayrimenkul firmasından biri olan Nef, projelerinde iç mekan ve dış cephenin yanı sıra elektrik anahtarlarından kapı kollarına kadar en ince ayrıntılarda bile tasarımı ön planda tutmaktadır.

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