Nebahat KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Nebahat KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Nebahat KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Nebahat KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Nebahat KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz İnönü mahallesi sakinlerinen Adil KÖPRÜLÜ'nün eşi İsa, İsmail ve Merhum Bayram KÖPRÜLÜ'nün anneleri Nebahat KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Mortut camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. İsa KÖPRÜLÜ: 0546 762 42 15

30 Ekim 2021, Cumartesi

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