NBA 2K22 Arcade'in çıkış tarihi açıklandı

NBA 2K22 Arcade Edition yakında Apple Arcade'e özel olarak geliyor. Kevin Durant, Stephen Curry, Damian Lillard, Luka Doncic ve diğerleri gibi favori sporcularınızdan biri olarak oynayabilirsiniz. Saha dışına çıkıp kendi NBA takımınızın genel menajeri veya baş antrenörü de olabilirsiniz.

NBA 2K22'de hayalinizdeki takımı kurabililir ve güncellenmiş oyuncu kadrolarını içeren hızlı maç modlarında rekabet edebilir çevrimiçi çok oyunculu modda arkadaşınızla beraber oynayabilir ve Blacktop modunda 3v3 oynayabilirsiniz. Ayrıca görünüşünüzü, konumunuzu, forma numaranızı ve daha fazlasını özelleştirmenizi sağlayan kariyer modunda da oynayabilirsiniz.

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NBA 2K22 Arcade Edition'ı oynamak için iOS 13.0 ve üstü sürümlerde oynayabilirsiniz. Apple Arcade'e bir ay ücretsiz deneme ve sonrasında 34,99 TL ücret ile aboneliğinizi başlatabilirsiniz. NBA 2K22 Arcade Edition'ı indirebilmek için telefonunuzda 6.7 GB boş depolama alanı olmalıdır.

NBA 2K22 ARCADE EDITION FRAGMANI

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