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Nazillili Teğmen Eskcicioğlu, toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nazillili Teğmen Eskcicioğlu, toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinden olan ve İstanbul'da Deniz Kuvvetleri'nde görevli Mühendis Teğmen Yaşar Eskicioğlu görev yaptığı birliğinde ölü bulundu.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinden olan ve İstanbul'da Deniz Kuvvetleri'nde görevli Mühendis Teğmen Yaşar Eskicioğlu görev yaptığı birliğinde ölü bulundu. Teğmen Eskicioğlu'nun cenazesi otopsisinin ardından memleketi Nazilli'ye getirilerek askeri törenle toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da bulunan Deniz Kuvvetleri Ar-Ge Merkez Komutanlığında Bilgisayar Mühendisi olarak görev yapan 28 yaşındaki Mühendis Teğmen Yaşar Eskicioğlu, dün sabah görev yaptığı birliğinde ölü bulundu. Anne ve babası Nazilli'de yaşayan Teğmen Eskicioğlu'nun, yaklaşık 7 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Çevresince çok sevildiği ve sorunları bulunmadığı öğrenilen Eskicioğlu, yapılan otopsisinin ardından memleketi Nazilli'ye getirildi. Nazilli Devlet Hastanesi Morguna alınan Eskicioğlu'nun naaşı öğle saatlerinde Merkez Koca Camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi.

Merkez Koca Camiinde düzenlenen törene Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Eskicioğlu'nun görev yaptığı merkez komutanlığı ile Denizli, Aydın, İstanbul'dan gelen üst rütbeli askeri personel ile birlikte aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede merhum Eskicioğlu için helallik istendi. Eskicioğlu daha sonra Nazilli Eğriboyun Aile Mezarlığına defnedildi. - AYDIN

Nazillili Teğmen Eskcicioğlu, toprağa verildi

Nazillili Teğmen Eskcicioğlu, toprağa verildi

Nazillili Teğmen Eskcicioğlu, toprağa verildi

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