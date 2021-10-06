Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not - Haberler
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Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kırsal mahallelerde başlattığı yol seferberliği ile muhtarların takdirini topladı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kırsal mahallelerde başlattığı yol seferberliği ile muhtarların takdirini topladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana daire müdürleri ve saha ekipleri ile birlikte planlı bir şekilde 62 kırsal mahallenin tamamının eksiklerinin giderilmesi için çalışan Başkan Özcan'a muhtarlar teşekkür etti. Yıllardır beklenen pek çok çalışmanın yeni dönemle birlikte hayata geçirildiğini ifade eden mahalle muhtarları, Özcan'a destek mesajı verdi.

Saha çalışmaları ile sorunların büyük bir kısmının kış ayları gelmeden çözüme kavuşturulduğunu dile getiren muhtarlar, "Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Bugüne kadar mahallemiz için ne istediysek yaptı. Bir dediğimizi iki etmedi. Sayesinde köylerimiz ihya oldu. Bağa bahçeye giderken aracımızla dahi zor çıktığımız tüm yollara rahat rahat gidebiliyoruz" diye konuştu.

"Kalıcı projeler kazandırılacak"

2022 yılında merkezden kırsala tüm noktalara kalıcı projeler kazandırılacağını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bizlere teveccüh gösteren, sevgisini ve desteğini her zaman hissettiğimiz 82 mahallemizin tüm muhtarlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Nazillimize hizmet etmek için 31 Mart'tan bu yana kol kola çalıştığımız muhtarlarımızla yeni yılda da daha büyük sevgi ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not

Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not

Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not

Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not

Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not

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