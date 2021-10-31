Nazilli'de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklandı - Haberler
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Nazilli'de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nazilli'de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sonucu uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sonucu uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Nazilli' ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. Narkotik polisinin takibe aldığı şahıslar yakalanmamak için kaçarken, kovalamaca sonucu 2 şahısta kıskıvrak yakalandı. Şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramada 35 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Yakalanan M.K ve E.T isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN

Nazilli'de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklandı

Nazilli'de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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