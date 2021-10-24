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Nazilli'de çalınan cip Denizli'de bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nazilli'de çalınan cip Denizli'de bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinden çalınan cip, yapılan çalışmalar sonucunda Denizli'de bulunarak sahibine teslim edildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinden çalınan cip, yapılan çalışmalar sonucunda Denizli'de bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe günü Nazilli 23 Nisan Parkı yakınlarına park edilen 1966 model cip çalındı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Nazilli'den başlayan kamera takibi önce Bozdoğan'a ardından Denizli'ye kadar ulaştı.

Aracın Denizli'nin Tavas ilçesine gittiğini tespit eden ekipler çalışmalarını orada yoğunlaştırdı. Nazilli'den üç ekibin yürüttüğü çalışmalar bu sabah saatlerinde sonuç verdi ve araç Denizli Tavas ilçesi Garipköy'de ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Aracı çalan şüpheliyi de belirleyen ekipler aracı sahibine teslim etti. Araç sahibi polis ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

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