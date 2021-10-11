Nazilli'de 15 mahalleye dev Türk Bayrağı dikildi - Haberler
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Nazilli'de 15 mahalleye dev Türk Bayrağı dikildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nazilli'de 15 mahalleye dev Türk Bayrağı dikildi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, son olarak Kestel Mahallesi'ne dikilen dev Türk bayrağı ile göreve geldiği günden bu yana 15 mahalleyi ay yıldızla buluşturmuş oldu.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, son olarak Kestel Mahallesi'ne dikilen dev Türk bayrağı ile göreve geldiği günden bu yana 15 mahalleyi ay yıldızla buluşturmuş oldu.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve milli değerlerin korunması için büyük bir hassasiyetle çalışan Nazilli Belediyesi, Kestel Mahallesi'ne dev Türk bayrağı dikti.

Görev süresi boyunca 15 mahallede şanlı Türk bayrağımızın dalgalandırıldığını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı hem Güzelköy'de hem de Kestel Mahallemizde dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 15 mahallemize bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı diktik. İnşallah dev bayrağımızın olmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak. Tüm mesai arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Kestel Mahalle Muhtarı Yılmaz Sevinin, "Hepimizin bildiği gibi bayrağımız kanımız, canımız. Her karış toprağımızda dalgalansın isteriz. Nazilli Belediyemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de 15 mahalleye dev Türk Bayrağı dikildi

Nazilli'de 15 mahalleye dev Türk Bayrağı dikildi

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