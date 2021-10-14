Nazilli Belediyesi, yağmur ve fırtınadan zarar gören bölgeleri tespit etti - Haberler
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Nazilli Belediyesi, yağmur ve fırtınadan zarar gören bölgeleri tespit etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nazilli Belediyesi, yağmur ve fırtınadan zarar gören bölgeleri tespit etti

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz Salı günü ilçe genelinde görülen yoğun yağışlar ve fırtına nedeniyle zarar gören noktaları tespit ederek, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde drone ile havadan gözlem yaptı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz Salı günü ilçe genelinde görülen yoğun yağışlar ve fırtına nedeniyle zarar gören noktaları tespit ederek, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde drone ile havadan gözlem yaptı.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun yağışlar ve fırtına nedeniyle hasar gören ve insan yoğunluğunun fazla olduğu çarşı bölgesinde hasar tespit çalışması yaptı.

Drone destekli çalışmalarda, Kafeler Sokağı, Uzun Çarşı, Belediye Meydanı, Hürriyet Caddesi ve Ordu Caddesi'nde havadan gözlem yapılarak riskli bölgeler tespit edildi.

Can ve mal kaybına sebep olabilecek bölgelerle ilgili çalışma başlatan ekipler, vatandaşları olası yağışlara karşı tedbirli olmaları noktasında uyardı.

Nazilli Belediyesi olarak afetlere karşı tüm birimlerle teyakkuzda olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Ekiplerimiz yoğun yağışlar öncesinde, fırtına anında ve sonrasında gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiriyor. Beklenilenin çok üzerinde şiddetli fırtına, beraberinde yağmur ve dolu yağışı gerçekleşti. Mevsimsel değişikliklerin ve küresel ısınmanın neticesinde maalesef bu tür şiddetli afet olaylarını yaşıyoruz. Bir kez daha tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi, yağmur ve fırtınadan zarar gören bölgeleri tespit etti

Nazilli Belediyesi, yağmur ve fırtınadan zarar gören bölgeleri tespit etti

Nazilli Belediyesi, yağmur ve fırtınadan zarar gören bölgeleri tespit etti

Nazilli Belediyesi, yağmur ve fırtınadan zarar gören bölgeleri tespit etti

Nazilli Belediyesi, yağmur ve fırtınadan zarar gören bölgeleri tespit etti

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