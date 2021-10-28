Nazilli Belediyesi'nden hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürecek çalışma

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi, çarşı bölgesinin cazibe merkezi haline getirilmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın tenkit raporları doğrultusunda işgaliyelerin önlenmesi için harekete geçti.

Aynı zamanda esnafa destek vermeyi amaçlayan çalışma kapsamında işgaliye harçlarına yüzde 60 indirim uygulanarak metrekare fiyatının 1 liraya düşürülmesi için Belediye Meclisi'ne teklif sunuldu. Göreve geldikleri günden bu yana kentin modern dokusunu korumak ve vatandaşların kent merkezinde rahatlıkla ulaşımlarını sağlamak için işgaliyeler konusunda büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını kaydeden Başkan Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisindeki tüm alanlarda denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak olan denetimlerde Kasım 2021 dönemi itibariyle yeni işgaliye harç fiyatlarının uygulanacağını dile getiren Başkan Özcan, "Amacımız tüm sorumluluk alanlarımızı daha ferah ve konforlu bir hale getirmek. İçişleri Bakanlığımızın dönemsel rutin tenkit raporlarında da işgaliyelere ilişkin gerekli harçların alınması hususunda maddeler var. Bizler de hem kentimizi daha iyi bir görünüme kavuşturmak hem de pandemi döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren esnafımıza destek sağlamak amacıyla çalışmalarımızı başlattık. İşgaliye harçlarında indirim uygulanması için Kasım 2021 Belediye Meclisimizde meclis üyelerimizle görüşeceğiz. Alınacak olan kararın Nazillimiz adına iyi ve güzel şeylere vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Belediye Meclisi'ne sunulan teklifin kabul edilmesi halinde metrekare başına 2 buçuk lira olan işgaliye harcı 1 lira olacak. - AYDIN