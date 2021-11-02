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Nazif ŞİMŞEK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Nazif ŞİMŞEK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Nazif ŞİMŞEK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Nazif ŞİMŞEK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Kazantaş köyü sakinlerinden Abdullah Merhum Niyazi ve Kaya ŞİMŞEK'in kardeşleri Mehmet Ali ŞİMŞEK'in babası Nazif ŞİMŞEK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Mehmet Ali ŞİMŞEK: 0530 609 08 18

02 Kasım 2021, Salı

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