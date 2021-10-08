Nazi gardiyanı olduğu iddia edilen 100 yaşındaki sanık suçlamaları reddetti - Haberler
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Nazi gardiyanı olduğu iddia edilen 100 yaşındaki sanık suçlamaları reddetti

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Nazi gardiyanı olduğu iddia edilen 100 yaşındaki sanık suçlamaları reddetti

Almanya'da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı iddia edilen 100 yaşındaki Josef S. binlerce kişinin öldürülmesine yardımcı olduğuna ilişkin suçlamaları reddetti.

Almanya'da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığı iddia edilen 100 yaşındaki Josef S. binlerce kişinin öldürülmesine yardımcı olduğuna ilişkin suçlamaları reddetti.

Neuruppin Eyalet Mahkemesinde görülen davanın ikinci gününde Josef S. hakkındaki iddianame okundu.

Alman basınındaki haberler e göre Josef S. mahkemede, Sachsenhausen kampı hakkında hiçbir şey bilmediğini ileri sürdü.

Josef S. hakkındaki suçlamaları reddederek, "Hiçbir şey yapmadım, masumum." ifadesini kullandı.

Mahkemede Hollanda'dan ve Fransa'dan gelen iki kişi, Nazilere karşı direnen babalarının Sachsenhausen kentinde nasıl öldürüldüklerini anlattı.

Josef S'nin yaşı nedeniyle her duruşmanın 2 ila 2,5 saat süreceği davanın ocak ayına kadar devam edeceği bildirildi.

İddianamede Josef S. 1942-1945 arasında gardiyan olarak görev yaptığı Sachsenhausen toplama kampında, 3 bin 518 kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
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