NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
-Stoltenberg ve Austin'in tokalaşması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in konuşmasıBRÜKSEL - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.
-Stoltenberg ve Austin'in tokalaşması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in konuşması
BRÜKSEL - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ile görüştü.