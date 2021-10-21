NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü - Haberler
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

-Stoltenberg ve Austin'in tokalaşması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in konuşmasıBRÜKSEL - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

-Stoltenberg ve Austin'in tokalaşması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in konuşması

BRÜKSEL - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ile görüştü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
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