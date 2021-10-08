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NASA'nın Salda Gölü'ne ilgisi sürüyor

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
NASA'nın Salda Gölü'ne ilgisi sürüyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) sosyal medya hesaplarından birinde yaptığı yeni Salda Gölü paylaşımı dikkati çekti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin ( Nasa ) sosyal medya hesaplarından birinde yaptığı yeni Salda Gölü paylaşımı dikkati çekti.

NASA'nın Salda Gölü çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, NASA'nın Salda Gölü'nün fotoğrafıyla yaptığı paylaşımı yorumladı.

Mars'taki Perseverance robotuyla elde edilen verilerle NASA'nın Salda Gölü'ne olan ilgisinin sürdüğünü belirten Balcı, gölle bir zamanlar göl tabanı olduğu düşünülen Jezero Krateri'nin benzerliğine ilişkin önemli çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Balcı, NASA'nın göle olan ilgisinin Mars'tan yeni veriler elde ettikçe arttığını vurgulayarak, "Bizim NASA ekibiyle yaptığımız çalışmalarda da bölgenin ne kadar önemli olduğunu, gölün değerli veriler içerebileceğini görmüştük. Özellikle gölde biyolojik etkilerle oluşan karbonatların kraterde var olduğunu düşündüğümüz unsurlara önemli oranda rehberlik edeceğini biliyoruz. NASA bir kere daha bunu hatırlatmak istedi." ifadelerini kullandı.

"Zaman içinde Salda Gölü çok daha önemli olacak"

Verilerin işlenmeye başlanmasıyla gölün öneminin bir kere daha ortaya çıktığına işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Perseverance robotunun üzerinde bulunan küçük bir sondaj cihazıyla Mars'tan kayaç örnekleri alındı ve başarılı olundu. Veriler işlenmeye başladığı sürece kraterin gölle olan benzerliğinde güvenebileceğimiz önemli veriler ortaya çıkıyor. Güvenebilir veriler artıkça benzerliğin ne ölçüde, özellikle gölün neresinde olduğu konusunda önemli sonuçlar elde ediliyor. Bu analizler ortaya çıkmaya başlayınca 'biyoiz' dediğimiz bikrobiyal yaşamın izlerini taşıyan kayaçların yapısı hakkında önemli veri üretecek bizim için. Zamanla alınan örneklerin özellikle 2030'da başka bir vizyonla dünyaya getirilerek analizlerinin daha detaylı yapılacak olması ayrıca önem taşıyor. Zaman içinde Salda Gölü çok daha önemli olacak ve elde edilen verilerin kıyaslanması için de bir kalibrasyon alanı olabilecek potansiyele sahip."

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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