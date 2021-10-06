NASA, ilk defa bir asteroidle planlı çarpışma için uzaya araç gönderecek - Haberler
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NASA, ilk defa bir asteroidle planlı çarpışma için uzaya araç gönderecek

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
NASA, ilk defa bir asteroidle planlı çarpışma için uzaya araç gönderecek

NEW Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gök cisimlerinden dünyayı korumak amacıyla uzay aracını dünya yörüngesine yakın bir asteroidle çarpışması için fırlatacak.

NEW Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), gök cisimlerinden dünyayı korumak amacıyla uzay aracını dünya yörüngesine yakın bir asteroidle çarpışması için fırlatacak.

NASA, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen misyon kapsamında dünyanın yörüngesine yakın bir asteroidle planlı çarpışma gerçekleştirmesi için yeni uzay aracı fırlatacağını duyurdu.

Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle, 23 Kasım'da California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak uzay aracıyla, ilk defa yeryüzüne düşme ihtimali olan gök cisimlerine karşı bir savunma sistemi test edilecek.

DART projesinin, söz konusu asteroidin 2003 yılında dünyaya 6 milyon kilometre mesafeden geçmesi üzerine başlatıldığını belirten NASA, Didymoon isimli asteroidle gerçekleşecek çarpışmada 160 metre çapındaki gök cisminin yörüngesini değiştirmeyi hedefleyecek.

NASA'nın DART program bilimcisi Tom Statler, yaptığı açıklamada, "Gökbilimciler, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini belirlemek için çarpışmadan önce ve sonra dünya tabanlı teleskoplardan gelen gözlemleri karşılaştırabilecekler. Bu bize asteroidin saptırma çabamıza nasıl tepki verdiğini anlatacak anahtar bir ölçüm olacak." dedi.

Gezegen savunmasında bir ilkin yaşanacağı planlı çarpışmanın Eylül 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Dünyaya 7 milyon milden daha yakın yörüngede hareket eden cisimler, tehlikeli olarak görülüyor.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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Haber: NASA, ilk defa bir asteroidle planlı çarpışma için uzaya araç gönderecek - Haberler
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