Narlı Mahallesinde Halk Toplantısı Yapıldı.

Vatandaşla Buluşma Programları çerçevesinde; İlçemiz Narlı Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirebileceği Halk Toplantısı yapıldı.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Mesut YAKUTA Başkanlığında yapılan toplantıya, Garnizon Komutan Vekili, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Kurum Amirleri, Narlı Mahalle Muhtarı ve Narlı Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımız katıldı.

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