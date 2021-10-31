Narkotik uygulamasında 60 bin lira ceza yazıldı - Haberler
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Narkotik uygulamasında 60 bin lira ceza yazıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Narkotik uygulamasında 60 bin lira ceza yazıldı

Adana polisinin yaptığı narkotik uygulamasında 36 araç sürücüsüne 60 bin 140 lira para cezası yazıldı.

ADANA (İHA) - Adana polisinin yaptığı narkotik uygulamasında 36 araç sürücüsüne 60 bin 140 lira para cezası yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda diğer şubelerin katılımıyla uyuşturucu ticaretinin yapılacağı değerlendirilen mahallelerde uygulama yapıldı. Polis özellikle okul çevreleri ve riskli mahallelerde, sabit ve seyir halinde uygulama yaptı. Uygulamalarda 3 bin 668 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 957 araç kontrol edilirken, toplamda 36 araç sürücüsüne trafik kurallarını ihlal ve belge eksikliğinden dolayı 60 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. - ADANA

Narkotik uygulamasında 60 bin lira ceza yazıldı

Narkotik uygulamasında 60 bin lira ceza yazıldı

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