Narkotik köpeği 'Sezar' öğrencilerin ilgi odağı oldu - Haberler
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Narkotik köpeği "Sezar" öğrencilerin ilgi odağı oldu

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Narkotik köpeği

Bolu'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret eden ilkokul öğrencileri, narkotik köpeği "Sezar"a yoğun ilgi gösterdi.

Bolu'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret eden ilkokul öğrencileri, narkotik köpeği "Sezar"a yoğun ilgi gösterdi.

50. Yıl İlkokulu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Yaşam Kent Mahallesi'nde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi, öğrencilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği Sezar ile gösteri yaptı. Öğrenciler, Sezar'ı sevebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Ardından öğrenciler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Büro Amirliği ekipleri eşliğinde Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi'nin ön kısmında güvercinleri besledi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Narkotik köpeği 'Sezar' öğrencilerin ilgi odağı oldu - Haberler
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