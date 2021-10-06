Narkotik köpeği 'Gece', ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu - Haberler
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Narkotik köpeği "Gece", ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Narkotik köpeği

Aydın'da geçen ay narkotik ekiplerine destek vermeye başlayan dedektör köpek "Gece", ilk görevinde bir otomobile saklanan uyuşturucuyu bulmayı başardı.

AYDIN (AA) - Aydın'da geçen ay narkotik ekiplerine destek vermeye başlayan dedektör köpek "Gece", ilk görevinde bir otomobile saklanan uyuşturucuyu bulmayı başardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Geçen ay ekibe dahil olan ve ilk operasyonuna çıkan narkotik köpeği "Gece" eşliğinde yapılan aramada, direksiyonun alt kısmına zulalanmış 156 uyuşturucu hap ve 50 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçta bulunan L.K. ve M.C. gözaltına alındı, araç trafikten men edildi.

Narkotik köpeği Gece , ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği Gece , ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği Gece , ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği Gece , ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Narkotik köpeği 'Gece', ilk görevinde otomobile saklanan uyuşturucuyu buldu - Haberler
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