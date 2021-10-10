NARKO ALAN DENETİMİNDE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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NARKO ALAN DENETİMİNDE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de polisin il genelinde, 400 polisin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı Narko Alan denetiminde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişiyi yakalanıp, gözaltına alındı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de polisin il genelinde, 400 polisin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı Narko Alan denetiminde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişiyi yakalanıp, gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Güvenlik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerinin de katılımıyla kentin 10 ayrı noktasında 400 polisin katılımıyla denetim yapıldı. Polis ekipleri, 'Narko Alan' adı altındaki denetimlerde 2 bin kişinin kimliğini sorguladı, 450 araçta arama yaptı. Denetimlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'İsko' da kullanıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan dolayı 27 aracın sürücüsüne 42 bin lira ceza uygulandı. 9 apart dairesi sahibine de kimlik bildirimi yapmadığı gerekçesiyle 300 bin lira para cezası kesildi. 10 ayrı denetim noktasın da yapılan kimlik sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapmak, kasten adam öldürme, yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan toplam 16 kişi gözaltına alındı. Aramalar da ruhsatsız 1 adet de av tüfeği ele geçirildi.

NARKO ALAN DENETİMİNDE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

NARKO ALAN DENETİMİNDE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

NARKO ALAN DENETİMİNDE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

NARKO ALAN DENETİMİNDE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI
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Haber: NARKO ALAN DENETİMİNDE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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