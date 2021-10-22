"Nano-Fito-Farmasötik KİT" Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

ISPARTA (Habermetre) - TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim "BİGG" programı kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet Akif Kurt tarafından geliştirilen "Nano-Fito-Farmasötik KİT" adlı proje destek almaya hak kazandı.

Genç ve yenilikçi girişimci adayların hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlayan program kapsamında desteklenen proje ile Isparta florasında yetişen tıbbi bitkilerin kit halinde lipozomal ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Eczacılık ve kozmetik alanındaki yüksek teknolojilerden liposomal sistemler ile geliştirilecek olan ürünlerin Türkiye ve yurtdışındaki eczanelerde tedaviye destek amacı ile kullanılması planlanıyor.

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