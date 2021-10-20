Nallıhan'ın bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintini olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan'ın bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintini olacak

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan'ın bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintini olacak

Nallıhan ilçesinde bazı mahallelere yarın elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Nallıhan ilçesinde bazı mahallelere yarın elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ile iyileştirme çalışması dolayısıyla elektrik kesintisine gidilecek.

Çalışmalar nedeniyle 21 Ekim Perşembe günü ilçe merkezi Hacıbey Mahallesine 09.00 ila 17.00 saatleri arasında, 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Çalıcalan, Çulhalar(Köylerine) mahallelerine, 10.30 ila 14.30 saatleri arasında Çamalan ile Ozan Mahallesi (köylerine) enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title