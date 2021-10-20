Nallıhan'ın bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintini olacak

Nallıhan ilçesinde bazı mahallelere yarın elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ile iyileştirme çalışması dolayısıyla elektrik kesintisine gidilecek.

Çalışmalar nedeniyle 21 Ekim Perşembe günü ilçe merkezi Hacıbey Mahallesine 09.00 ila 17.00 saatleri arasında, 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Çalıcalan, Çulhalar(Köylerine) mahallelerine, 10.30 ila 14.30 saatleri arasında Çamalan ile Ozan Mahallesi (köylerine) enerji verilemeyecek.