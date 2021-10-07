Nallıhan'da elektrik kesintisine gidilecek - Haberler
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Nallıhan'da elektrik kesintisine gidilecek

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan'da elektrik kesintisine gidilecek

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Ozan Mahallesi'ne yarın enerji verilemeyecek.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Ozan Mahallesi'ne yarın enerji verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle Ozan Mahallesi'nde yarın elektrik kesintisine gidilecek.

Kesinti, 10.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nallıhan'da elektrik kesintisine gidilecek - Haberler
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