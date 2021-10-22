Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediyemiz bünyesinde İşkur destekli Meslek Edindirme Kursları İlçemiz Çayırhan Mahallemizde devam ediyor. Kursiyerlerimiz, geleneksel sanatlarımızı geleceğe taşımak ve yeni nesillere tanıtmak için emek veriyor. Hemşehrilerimizin hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkan sağlıyoruz.

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