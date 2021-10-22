Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediyemiz bünyesinde İŞKUR destekli Meslek Edindirme Kursları İlçemiz Çayırhan Mahallemizde devam ediyor.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiBelediyemiz bünyesinde İşkur destekli Meslek Edindirme Kursları İlçemiz Çayırhan Mahallemizde devam ediyor. Kursiyerlerimiz, geleneksel sanatlarımızı geleceğe taşımak ve yeni nesillere tanıtmak için emek veriyor. Hemşehrilerimizin hem sosyalleşmesine hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkan sağlıyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title