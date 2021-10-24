İNEGÖL, BURSA (İHA) - Nakliyeciler arasında yük indirme kavgasında ortalık savaş alanına döndü...Kavgada bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Nakliyecilerin birbirine girdiği kavgada 4 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Acil Servis önünde devam eden kavgada 1 kişi daha yaralandı. Bıçaklama anı amatör kameraya yansıdı.

Olay Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Sanayi girişinde meydana geldi. Nakliye işi yapan İdris Buluşve kardeşi Ömer Faruk Buluş(28), diğer nakliyeci Yalçın Kartalarasında yük indirme sırasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Yalçın Kartal(33), ağabey ve kardeşini bıçakla yaralarken, kardeşler de Yalçın'ı bıçakladılar. 3 yaralı da özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Olayı duyup 2 tarafında aileleri Acil Servise akın ettiler. Olayı öğrenen 2 taraf arasında tartışma çıktı. Acil Servis önüne çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. O sırada kavga çıktı. Polis ekiplerinin ayırmaya çalıştığı sırada yaşanan arbedede yaralı Yalçın'ı ağabeyi Yavuz Kartal da bıçakla yaralandı. Yavuz'un bıçaklanma anı bir amatör kameraya yansıdı. Yavuz'u bıçaklayan şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı. 4 yaralı da hastanede tedavi altına alındılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.